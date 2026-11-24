El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamat unitat per defensar les necessitats hídriques de la Comunitat Valenciana i ha assegurat que Espanya disposa de mitjans i infraestructures suficients per garantir l’aigua tant per al consum humà com per a l’activitat agrícola.
Pérez Llorca ha fet estes declaracions durant l’acte d’inici de la campanya de la carxofa 2026-2027, en el qual ha advertit de la incertesa que afronten els agricultors davant la disponibilitat d’aigua per als seus cultius.
El cap del Consell ha insistit en la necessitat de mantindre i reparar les infraestructures hidràuliques existents per garantir els recursos hídrics i ha defensat que totes les persones agricultores han de tindre les mateixes garanties d’accés a l’aigua.
En matèria agrària, el president també ha apostat per reduir la burocràcia i facilitar que les ajudes arriben directament als agricultors. Segons ha assenyalat, això permetria afavorir la modernització de les explotacions i facilitar el relleu generacional al camp.
Una altra de les reivindicacions que ha posat damunt la taula és la necessitat d’assegurar unes condicions de competència equivalents per als productors valencians i els procedents de països tercers.
En aquest sentit, ha demanat més controls en origen i que els productes importats complisquen unes exigències de producció equivalents a les que s’apliquen als agricultors europeus.
Durant la seua intervenció, Pérez Llorca també ha reivindicat el valor de la carxofa com a producte representatiu de l’agricultura valenciana i ha animat la ciutadania a consumir aliments de proximitat per la seua qualitat i propietats nutricionals.
Les dades de producció de 2025 situen la província d’Alacant com un dels principals territoris productors de carxofa.
El president ha mostrat també la seua confiança en una bona collita durant la nova campanya i ha destacat la importància econòmica i comercial d’aquest cultiu per al sector agroalimentari valencià.