Torrent ha inaugurat a la Casa de la Cultura l’exposició ‘Jaume I i els nostres Arxius’, una mostra que reunix documents històrics únics vinculats als orígens medievals de la ciutat i a la figura del rei Jaume I.
Entre les peces més destacades es troba la Carta de Poblament de Torrent, de 1248, que establix les condicions per a l’assentament de cinquanta pobladors cristians.
També s’hi exposa un reproducció de la donació de Torrent i Silla a l’Orde de l’Hospital, atorgada pel monarca en 1233.
El recorregut inclou, a més, documents originals i reproduccions dels Furs de València, el Llibre dels Fets i el Llibre del Repartiment, així com una moneda de l’època coneguda com a diner valencià.
La iniciativa forma part de la programació de l’Any Jaume I, amb motiu del 750 aniversari de la mort del monarca, i també tindrà una vessant educativa amb visites dels centres escolars de la ciutat.
L’exposició es completa amb un cicle de tres conferències sobre la mort de Jaume I, l’època medieval a Torrent i el règim senyorial de l’Orde de l’Hospital.
La mostra es pot visitar fins al dijous 26 de novembre, de nou del matí a nou de la nit, a la Casa de la Cultura, al carrer de la Sagra número 17.