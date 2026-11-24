La celebració tindrà lloc este dissabte 28 de novembre, a les 20.30 hores, a la porta de l’Ajuntament.
La jornada comptarà amb música en directe de Jonas Arcos i oferirà torrons i sidra a totes les persones assistents.
Tous es prepara per a donar la benvinguda al Nadal amb una celebració especial este dissabte 28 de novembre. L’acte començarà a les 20.30 hores a la porta de l’Ajuntament, on veïns i visitants podran reunir-se per a gaudir de l’esperada encesa de les llums nadalenques.
La programació inclourà diferents propostes per a convertir la nit en una festa. Després de l’encesa de l’enllumenat, hi haurà un castell de focs artificials i música en directe a càrrec de Jonas Arcos.
A més, l’Ajuntament oferirà torrons i sidra a totes les persones assistents, en una vetlada pensada per a compartir l’arribada de les festes en família i amb amics.
Amb esta iniciativa, Tous enceta la programació nadalenca amb una nit marcada per la llum, la música i l’ambient festiu, a la qual està convidada tota la ciutadania.