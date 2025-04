La Generalitat reclama al Govern d’Espanya que no repercutisca als regants el cost de les obres d’emergència després de la DANA

Les reparacions arriben als 15 milions d’euros en el Canal Principal del Camp de Túria i als 30 milions en el Canal Xúquer-Túria

La Generalitat exigeix que l’Estat assumisca els costos de les obres d’emergència per la DANA i no els trasllade als regants



Barrachina denuncia la deixadesa del Govern central i reclama una normativa que evite un sobrecost injust per als agricultors

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamat al Govern d’Espanya que no repercutisca als regants “els costos derivats de les obres d’emergència i reparació executades en el Canal Xúquer-Túria i el Canal Principal del Camp de Túria, com a conseqüència dels greus danys ocasionats per la DANA del passat mes d’octubre.”

“No és possible que el propietari dels cabals, responsable dels danys per la seua deixadesa, pretenga ara traslladar les conseqüències de la seua falta de gestió a les víctimes,” ha remarcat el conseller.

En esta línia, Barrachina ha recordat que l’exministra, Teresa Ribera, com a responsable dels cabals i de les obres, havia d’haver assumit les conseqüències de la seua gestió: “És intolerable que les negligències comeses baix la seua responsabilitat recaiguen ara sobre els agricultors, que són els qui estan patint les conseqüències. A més, resulta especialment greu que, tot i ser la ministra competent en esta matèria, no es personara en cap moment a la zona.”

“El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic no pot pretendre carregar als regants el cost d’unes actuacions excepcionals que responen a un episodi climàtic extrem. No es pot demanar als agricultors que suporten un sobrecost milionari per unes obres necessàries per a garantir el subministrament d’aigua i recuperar infraestructures devastades,” ha afirmat Barrachina.

Les inundacions causades per la DANA provocaren danys severs en les infraestructures hidràuliques de diverses comunitats de regants, cosa que féu necessària l’execució immediata d’obres per a restablir el reg en unes 50.000 hectàrees de cultiu.

Estes actuacions han sigut finançades pel Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), però la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha comunicat que repercutirà estos costos als usuaris a través del Cànon de Regulació i la Tarifa d’Ús de l’Aigua, en aplicació de l’article 114 del Text Refós de la Llei d’Aigües (TRLA).

“L’Estat ha respost en altres situacions excepcionals amb mesures normatives que eviten carregar estos costos als usuaris finals. El lògic i just és que s’actue igual ara. No estem davant d’obres ordinàries, sinó d’actuacions d’emergència motivades per una catàstrofe natural,” ha subratllat el conseller.

El cost de les reparacions ascendeix a 15 milions d’euros en el cas del Canal Principal del Camp de Túria i a 30 milions d’euros en el Canal Xúquer-Túria. El conseller ha recordat que existeixen precedents legislatius per a evitar la repercussió d’estos gastos, com els previstos en el Reial decret llei 8/2023, que contemplava exempcions totals o parcials en situacions de sequera extrema, o l’article 58 del Reial decret llei 7/2024, que aborda els danys causats per la DANA.

“El que reclamem no és una exempció posterior, sinó que s’aprove una normativa específica que evite directament la repercussió d’estos costos. L’Administració General de l’Estat té capacitat i precedents per a fer-ho,” ha afegit Barrachina, qui ha qualificat de “injust i discriminatori” que les Comunitats Generals del Canal Xúquer-Túria i del Camp de Túria queden fora del marc d’ajudes que sí han beneficiat altres comunitats de regants afectades.

“Anem a continuar defensant els interessos del sector agrícola i dels regants de la Comunitat Valenciana, garantint la sostenibilitat d’un sector clau per al territori,” ha conclòs el conseller.