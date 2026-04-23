València destina més de 800.000 euros a la restauració i millora del Mercat Central

L’Ajuntament de València ha aprovat un projecte per a la millora de l’estètica i la il·luminació interior del Mercat Central de València, un dels grans referents del patrimoni arquitectònic de la ciutat.
La intervenció se centra en la neteja i restauració de façanes, vidrieres i elements decoratius amb l’objectiu de recuperar els colors originals de la Senyera i els escuts de la ciutat.
També es preveu la reparació i substitució de peces deteriorades, especialment aquelles que puguen suposar un risc, així com la restauració de vidrieres per a garantir la conservació d’un edifici declarat Bé d’Interés Cultural.
El projecte, redactat per un equip especialitzat en patrimoni, estableix una intervenció per fases que començarà en la façana de l’avinguda de l’Oest i avançarà fins a la plaça de la Ciutat de Bruges. A més, es prioritzarà l’ús de materials respectuosos amb l’estructura original i la supervisió tècnica constant.
Paral·lelament, l’Ajuntament coordinarà els treballs amb els venedors per a reduir molèsties i garantir el funcionament del Mercat Central com a espai clau per a l’activitat econòmica i turística de la ciutat.