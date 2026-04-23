València impulsa barques elèctriques a l’Albufera amb nous punts de càrrega al Palmar i el Saler

L’Ajuntament de València ha fet un pas cap a la sostenibilitat amb la implantació de punts de càrrega per a embarcacions elèctriques en l’entorn de l’Albufera.
L’alcaldessa María José Catalá ha firmat un acord amb la Fundación Iberdrola España per a instal·lar huit punts de recàrrega: cinc en El Palmar i tres en El Saler, amb capacitat per a carregar 16 embarcacions simultàniament.
L’objectiu és la substitució progressiva de les barques de gasoil per embarcacions elèctriques, reduint emissions i protegint este espai natural.
El projecte compta amb una inversió superior als 180.000 euros i estarà operatiu el pròxim estiu.
Catalá ha destacat que esta iniciativa permet compatibilitzar l’activitat tradicional amb la conservació del medi ambient i un model més sostenible.
A més, s’ha posat en valor la importància de l’Albufera com a espai natural, cultural i identitari, clau per al futur del territori.