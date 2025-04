El Mareny de Barraquetes enceta les seues festes patronals amb la Crida de Festes 2025

El Mareny de Barraquetes ha donat el tret d’eixida a les festes patronals de 2025 amb la tradicional Crida de Festes.

El passat dissabte 12 d’abril, tot el poble es va reunir baix del balcó de l’Ajuntament per a escoltar com els festers donaven per iniciades les tan esperades festes.

Una colla de festers un tant peculiar, ja que no és la primera vegada que són festers. Els joves que integren aquest grup han tingut l’oportunitat de repetir l’honor d’encapçalar les festes, demostrant la seua implicació i ganes de mantenir viva la tradició festiva del poble.

Darrere de les festes, més enllà de la música i la diversió, hi ha un gran treball que sovint no es veu.

Organitzar estos dies de celebració requereix molta dedicació i esforç, ja que cada detall ha de ser planificat. En este cas, els festers han hagut d’afrontar una logística complicada per tal de garantir que tot estiga a punt per a la festa. Des de la coordinació dels actes fins a la gestió dels recursos, la seua tasca ha sigut fonamental per a l’èxit de les festes patronals.

Des del Mareny, esperen que l’oratge els respecte i que la gent puga gaudir de les festes en tota la seua esplendor. Tot i les complicacions, els festers estan preparats per a viure uns dies inoblidables, plens de música, alegria i la millor companyia, tal com marca la tradició.

Amb la Crida oficialitzada, els veïns de El Mareny de Barraquetes estan ja preparats per a gaudir de les celebracions, que ompliran els carrers del poble d’activitats, música i la gran tradició de les festes patronals.