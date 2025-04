L’Ajuntament d’Alzira lliurarà per primera vegada un premi econòmic als tres millors dossels de Setmana Santa

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Festes, ha anunciat una iniciativa històrica per posar en valor una de les tradicions més emblemàtiques de la ciutat durant la Setmana Santa com són els dossels.

Per primera vegada, es lliuraran premis econòmics als tres millors dossels, en reconeixement a l’esforç, la creativitat i la dedicació de les confraries i germandats que contribueixen a mantenir viva aquesta manifestació cultural i religiosa tan arrelada.

Cada any, desenes d’agrupacions treballen durant setmanes per muntar aquests espais carregats de simbolisme, devoció i bellesa. Amb l’objectiu de donar un pas més en la seva promoció i reconeixement, enguany es concediran tres premis econòmics en forma de targetes Alzira:

• 1r premi: 1.000 €

• 2n premi: 500 €

• 3r premi: 250 €

A més, cada premi anirà acompanyat del banderí acreditatiu, que es podrà lluir com a símbol de prestigi i excel·lència dins del món confrater. Des de l’Ajuntament s’ha destacat que aquesta iniciativa suposa un impuls important a la tasca de les confraries, alhora que reforça el patrimoni cultural i festiu de la ciutat.

La regidora de Festes i Comerç, Gemma Alós, ha declarat que “els dossels fan que la nostra Setmana Santa siga única. Som conscients de la seva importància i del treball i dedicació que suposa per als confrares.

Per això, per primera vegada atorgarem premis econòmics als millors dossels, per premiar l’esforç de les germandats i confraries i per ajudar-les en el treball tan important que fan cada any. Des de les regidories de Comerç i Festes continuarem treballant per mantenir i engrandir els dossels, símbol i senya d’identitat característica de la nostra Setmana Santa.”

Els dossels, Bé de Rellevància Local, són autèntiques obres d’art efímer que acompanyen les imatges processionals i són un dels elements més distintius i valorats de la Setmana Santa alzirenya, declarada Festa d’Interès Turístic Nacional.