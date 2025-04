Tous inaugura els dossers amb la seua tradicional benedicció

La Setmana Santa de Tous és diferent. És única, i és que des de fa més de quaranta anys, els veïns i veïnes van començar a dissenyar durant mesos i a mostrar després els seus dossers a casa dels seus confrares majors.

Hui dia compten amb sis imatges que cada any se superen quant a vistositat i imaginació, recreant escenes religioses de gran valor artístic i cultural.

Una tasca de gran mèrit que serveix per a viure la fe amb passió. Segons els seus confrares, la inversió és mínima, sent en alguns casos quasi nul·la, ja que ells mateixos s’encarreguen en les seues estones lliures de dissenyar i confeccionar el decorat. Un valor afegit per a la Setmana Santa de Tous, que mobilitza a desenes de famílies en un treball que fortifica la relació social i la cohesió com a poble.

I és que la Setmana Santa de Tous té en els dossers una de les seues senyes d’identitat, i centenars de persones de municipis de l’entorn s’acosten davant l’espectacularitat i disseny d’aquestes representacions.

Suposen una mescla perfecta entre la senzillesa clàssica i la modernitat dels nous estils. Les sis escenificacions, cinc passos i el Sant Calze, es podran visitar a les cases dels clavaris fins al Dijous Sant a últim hora.

Les confraries de Tous potencien cada any l’art amb la recreació d’escenes de la Passió de Crist. Art efímer que provoca admiració i enforteix la fe.