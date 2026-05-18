Torrent també se suma a la tradició d’homenatjar al llaurador de l’any

Amb motiu de la festivitat de Sant Isidre Llaurador, moltes poblacions valencianes estan reconeixent estos dies la trajectòria de persones vinculades al camp i a l’agricultura tradicional.
Torrent també s’ha sumat a esta tradició amb l’homenatge a Vicent Simó Medina, conegut popularment com a “Cucala”, distingit com a Llaurador de l’Any 2026 pel Consell Agrari Municipal
L’acte es va celebrar després de la missa en honor a Sant Isidre i va reunir representants municipals, sector agrari, familiars i veïnat.
Durant l’homenatge es va destacar tota una vida dedicada al camp torrentí, així com el compromís de Vicent Simó amb la modernització agrícola i el treball constant per mantindre viva l’activitat agrària.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, va assegurar que el guardonat representa “l’amor per la terra, per la família i pel camp”.
L’acte també va incloure l’entrega de l’escultura i del quadre commemoratiu del reconeixement.
Ja com a Llaurador de l’Any 2026, Vicent Simó va agrair emocionat l’homenatge rebut i va reivindicar la necessitat de continuar treballant pel futur de l’agricultura i del camp torrentí.