RIBERA
TELEVISIÓ

Torrent també se suma a la tradició d’homenatjar al llaurador de l’any

Amb motiu de la festivitat de Sant Isidre Llaurador, moltes poblacions valencianes estan reconeixent estos dies la trajectòria de persones vinculades al camp i a l’agricultura tradicional.

Torrent també s’ha sumat a esta tradició amb l’homenatge a Vicent Simó Medina, conegut popularment com a “Cucala”, distingit com a Llaurador de l’Any 2026 pel Consell Agrari Municipal

L’acte es va celebrar després de la missa en honor a Sant Isidre i va reunir representants municipals, sector agrari, familiars i veïnat.

Durant l’homenatge es va destacar tota una vida dedicada al camp torrentí, així com el compromís de Vicent Simó amb la modernització agrícola i el treball constant per mantindre viva l’activitat agrària.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, va assegurar que el guardonat representa “l’amor per la terra, per la família i pel camp”.

L’acte també va incloure l’entrega de l’escultura i del quadre commemoratiu del reconeixement.

Ja com a Llaurador de l’Any 2026, Vicent Simó va agrair emocionat l’homenatge rebut i va reivindicar la necessitat de continuar treballant pel futur de l’agricultura i del camp torrentí.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats