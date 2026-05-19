València tramita més de 7.500 informes de vulnerabilitat en el procés de regularització d’immigració

S’han obert 3.329 expedients, tots amb resolució positiva fins al moment
Les sol·licituds s’han presentat principalment als registres de la Casa Consistorial i Tabacalera
de València ha tramitat des del passat 16 d’abril un total de 7.512 sol·licituds d’informe de vulnerabilitat dins del procés de regularització extraordinària aprovat pel Reial decret 316/2026.
Del total d’instàncies presentades, s’han obert ja 3.329 expedients, que es troben en fase de tramitació i que, segons ha indicat el consistori, s’estan resolent de manera favorable.
La regidora de Serveis Socials, Marta Torrado, ha explicat que els certificats de vulnerabilitat els gestiona una unitat específica formada per més de trenta professionals, amb l’objectiu de no sobrecarregar els Centres Municipals de Serveis Socials ni el CAI, que continuen desenvolupant la seua activitat habitual.
Pel que fa a la distribució de les sol·licituds, 3.097 s’han presentat als registres centrals de l’Ajuntament, de les quals 2.131 a la Casa Consistorial i 966 a Tabacalera, mentre que la resta s’han registrat en juntes de districte i alcaldies pedànies.
El consistori ha confirmat que, fins al moment, no hi ha cap expedient arxivat, i tots els processos iniciats continuen en tramitació.