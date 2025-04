Els dossers tornen a ser protagonistes de la Setmana Santa d’Alzira

Els dossers s’han consolidat com un dels principals atractius de la Setmana Santa d’Alzira, combinant tradició, art i devoció.

Des de la seua inauguració el Dilluns Sant, als carrers de la ciutat es repeteix la mateixa escena: llargues cues a les portes, congregant no només visitants d’Alzira i de la comarca, sinó també d’altres parts del territori.

Cada confraria es basa en les escriptures existents per escenificar el quadre de la Passió corresponent. En el cas de l’Arxiconfraria de Jesús Natzaré i Nostra Senyora del Sufragi, es recrea l’Estació número 5, quan Simó de Cirene ajuda a portar la Creu de Jesús en el seu camí al Calvari, conegut com la Via Dolorosa.

Així, l’objectiu de l’Arxiconfraria ha sigut el d’evocar un carrer de fa 2000 anys, amb les seues cases de llauradors, ramaders i artesans. El recorregut ens porta a una estança en què trobem el Crist camí del Gòlgota, on està esperant-lo la Mare de Déu del Sufragi.

Es tracta d’una experiència totalment immersiva, on els aromes, la il·luminació i, fins i tot, una tempesta sobre el Calvari, ens transporten a altres temps.

Molt prop del dosser del Natzaré, al cor mateix de la ciutat, trobem el Crist Jacent de la Germandat de Cavallers del Sant Sepulcre. Obra del clavari Santi Blasco, este dosser representa per a ell un somni complit, el d’exposar la imatge al Saló Àrab de la Gallera.

Així, l’escena aconsegueix la combinació perfecta entre la bellesa del saló i la solemnitat del Crist, aconseguint que el públic que el visita vulga quedar-se pel sentiment de pau que transmet.

Des de la Germandat assenyalen que són moltes les persones que s’han emocionat fins al plor. A l’entrada de La Gallera, i fins arribar al Crist, trobem una exposició que recorre els 75 anys de la Germandat i commemora el 25 aniversari del Cos de Penitents.

Al carrer Canonge Cervera, número 17, podem admirar el dosser del Crist en la Columna. El pas actual, que destaca la bellesa i plasticitat de la imatge de Jesucrist, es va construir en 1955 per l’artista Vicente Rodilla, constant de les imatges de Jesús nugat a una columna, un soldat romà sostenint el veredicte i dos botxins encarregats del castic.

Recordem que els dossers d’Alzira podran visitar-se fins al seu tancament el Dijous Sant.