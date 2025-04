18 grups acampen en instal·lacions recreatives de la Generalitat durant la Setmana Santa i Pasqua

Un total de 18 grups organitzats han gaudit de les instal·lacions recreatives de la Generalitat Valenciana per a l’acampada durant la Setmana Santa i Pasqua, segons ha informat el secretari autonòmic de Medi Ambient, Raúl Mérida.

Aquestes infraestructures, situades en terreny forestal, permeten l’estada tant de dia com de nit amb tiendes de campanya durant un màxim de 15 dies consecutius.

Es tracta de campaments en plena natura que disposen de serveis bàsics com cuina, despensa, banys i dutxes, i que són utilitzats sobretot per xiquets i joves d’entre 6 i 18 anys, organitzats per seccions.

Més de 1.000 places disponibles

Actualment, la Comunitat Valenciana compta amb 13 instal·lacions gestionades per la Generalitat, amb un total de 1.050 places destinades a l’acampada de grups. Durant l’estada, els participants realitzen activitats com senderisme, orientació, identificació de flora i fauna, així com tallers de sensibilització i educació ambiental. A més, poden participar en el programa Educabosc, impartit per la Conselleria amb continguts renovats anualment.

Tots els grups participants han estat seleccionats mitjançant un procés de baremació, on es valorava la presentació d’un pla d’activitats, incloent un simulacre d’evacuació i accions alineades amb la conservació del medi natural.

5.000 pernoctacions en zones d’acampada per a particulars

A banda dels grups organitzats, també s’estimen unes 5.000 pernoctacions durant aquest període en les zones d’acampada destinades al públic en general, famílies i grups d’amics. Aquestes zones permeten acampar durant un màxim de 10 dies consecutius amb serveis bàsics, i es troben igualment en espais naturals gestionats per la Generalitat.

La reserva de plaça es pot fer a través del web oficial, i com a novetat, la autorizació es formalitza mitjançant una declaració responsable, sense necessitat de validació posterior. El document pot descarregar-se en finalitzar la reserva, i serveix com a justificant.

Respecte per la natura

Finalment, el secretari autonòmic ha recordat la importància de fer un bon ús de les instal·lacions i de respectar l’entorn natural. La Generalitat també ofereix una àmplia xarxa d’àrees recreatives per a ús diürn als monts d’utilitat pública de la Comunitat Valenciana, fomentant així un oci responsable i sostenible en contacte amb la natura.