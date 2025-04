Alumnat de Sueca participa en el projecte europeu MyPolis – Agents de Ciutadania

Alumnat de diferents centres escolars de Sueca ha participat en el projecte europeu MyPolis – Agents de Ciutadania, una iniciativa que busca implicar la joventut en la identificació i resolució de problemàtiques socials, afavorint el seu compromís actiu amb la vida democràtica i les comunitats locals.

El programa ha pogut desenvolupar-se a les aules gràcies a la Mancomunitat de la Ribera Baixa i a la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació.

La Casa de la Cultura ha acollit l’acte final del projecte, on l’alumnat ha exposat i presentat les seues propostes, resultat del treball realitzat durant el curs.

“Com a Ajuntament, hem volgut involucrar-nos activament en el projecte proposat per la Mancomunitat, en el qual han participat únicament col·legis de Sueca. Per això, amb més raó, som ací per escoltar les propostes que ens plantegen i valorar la seua viabilitat”, ha declarat la regidora d’Educació, Roser Viñoles, qui també ha volgut agrair la implicació del professorat.

Per la seua part, Laura González, responsable de l’àrea de gestió de projectes educatius de l’associació MyPolis, ha explicat que en este curs el projecte s’està desenvolupant també en centres educatius de les mancomunitats de la Ribera Baixa i de l’Horta Sud, així com d’altres municipis de la província. “Busquem agents de la ciutadania que identifiquen problemes socials, ambientals… i proposen solucions pròpies des de la seua realitat com a joves”, ha assenyalat.

Tant l’alumnat com el professorat han rebut la iniciativa amb una gran implicació i compromís, amb l’objectiu comú de millorar la qualitat de vida de la ciutadania del municipi.