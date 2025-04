Finalitzen dues actuacions del Pla Reacciona per a la prevenció d’incendis al paratge natural de la Murta i la Casella

L’Ajuntament d’Alzira ha completat recentment dues actuacions fonamentals dins de l’estratègia local de prevenció d’incendis forestals al Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella.

Aquestes intervencions han estat finançades per la Diputació de València mitjançant el Pla REACCIONA, en la línia de Gestió Forestal i Prevenció d’Incendis Forestals.

D’una banda, s’ha executat la segona i última fase dels treballs silvícoles al Barranc de la Murta, sobre una superfície de 13,6 hectàrees repoblades amb pi blanc i pinastre. L’actuació ha consistit en l’aclarida de la massa forestal amb l’objectiu de reduir el risc d’incendis, afavorir el desenvolupament dels exemplars més sans i fomentar la biodiversitat.

S’han eliminat arbres morts o malformats, s’han podat les branques baixes i s’han triturat les restes vegetals in situ per enriquir el sòl. Totes les tasques s’han realitzat seguint criteris de gestió forestal sostenible, sense utilitzar maquinària pesada i preservant la flora protegida de la zona.

D’altra banda, s’ha habilitat un tancat a la zona de la Casella per acollir un ramat mixt d’ovelles i cabres. Aquesta nova infraestructura permetrà iniciar la introducció progressiva de la ramaderia extensiva com a eina complementària per al control natural de la vegetació combustible. Amb això es recupera una pràctica tradicional adaptada a les necessitats ambientals actuals i es contribueix a la prevenció d’incendis forestals mitjançant un model de gestió integradora i sostenible.

L’alcalde d’Alzira i responsable de l’àrea d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Alfons Domínguez, ha destacat que “continuem amb el full de ruta marcat per l’estratègia de prevenció d’incendis en el Paratge Natural Murta i Casella, finalitzant dues actuacions claus que permetran, d’una banda, tindre uns boscos més adaptats i resilients a les noves condicions atmosfèriques que ens està tocant viure amb l’emergència climàtica, i també crear infraestructura per a poder recuperar antigues pràctiques de manteniment d’estes formacions vegetals com és la ramaderia extensiva”.

A més, Domínguez ha afegit que “estes actuacions reforcen els serveis ecosistèmics que ens ofereix el paratge: des de la conservació de la biodiversitat i la prevenció de plagues fins a la retenció d’aigua i la defensa contra les inundacions”.