Torneig d’escacs a la població d’Albalat de la ribera

Desde el passat dia 8 d’agost, el municipi viu les seues festes grans amb molta il·lusió, però el 11 d’agost el silenci concentrat i el so de les peces sobre el tauler han sigut els protagonistes.
El municipi ha celebrat un torneig d’escacs, una cita, nova dins del calendari festiu i que ha aconseguit reunir a jugadors de totes les poblacions de la provincia de valència
Des de primera hora del matí, el mercat muncipal ha acollit a desenes de participants, repartits per categories i edats, que han posat a prova la seua estratègia i capacitat de previsió.
Cada partida ha estat una batalla d’intel·ligència i concentració, on cada moviment podia canviar el curs del joc. Entre els assistents, no han faltat cares conegudes d’anteriors edicions, així com joves promeses que han debutat en competició.
Al torneig hem vist a persones de totes les edats pero sobretot amb un nivell molt alt
Els guanyadors han rebut trofeus i reconeixements, però, més enllà dels premis, el torneig ha servit per fomentar la convivència i el bon ambient entre els participants i el públic, que ha seguit amb atenció cada enfrontament.