Sueca connecta natura i astronomia amb la ruta nocturna dels Perseids a l’Énova

Prop d’un centenar de persones, entre elles xiquets, xiquetes, joves i adults, van participar en la ruta senderista nocturna organitzada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca
Amb la col·laboració dels clubs Sutrail i Corriols, per a observar la pluja d’estrelles dels Perseids des de la pedrera romana de l’Énova
L’activitat, apta per a totes les edats, es va convertir en una experiència única de convivència, natura i astronomia.
El recorregut, de 7 quilòmetres, va comptar amb Gaspar Jordán, membre del Club Sutrail, com a guia. Al llarg de l’itinerari va oferir explicacions sobre punts d’interés i nocions d’astronomia per a preparar el grup per a l’observació dels Perseids, enriquint així l’experiència.
A l’arribada a l’Énova, el grup va ser rebut per l’alcalde, Tomás Giner Esparza, qui va donar la benvinguda i va facilitar guies turístiques del municipi. Diversos veïns i veïnes de l’Énova s’uniren a l’expedició i van oferir informació sobre les pedreres de calcària de Buixcarró, un element patrimonial de gran valor.
La regidora de Joventut, Roser Viñoles, ha destacat que l’activitat “és un clar exemple de com l’oci saludable pot reunir persones de diferents edats, fomentant hàbits de vida actius i el respecte pel medi ambient. A més, posa en valor el patrimoni natural i cultural i enfortix els vincles entre generacions i municipis”.
La jornada va finalitzar amb l’observació de la pluja d’estrelles en un ambient màgic i de germanor, deixant un record inesborrable i reforçant la passió per la natura, la cultura i l’astronomia.