Guadassuar viu amb fervor el trasllat de les confraries del Dimecres Sant

Guadassuar va viure el Dimecres Sant el tradicional trasllat de les confraries. Una processó nocturna en què els passos de les sis confraries, que descansen durant tot l’any al Museu d’Imatgeria, recorren els carrers de la població.

El museu es va concebre al 2010 com a espai on resguardar les imatges, que fins al moment havien estat custodiades en domicilis particulars, per a una millors conservació.

Així, confrares, autoritats, veïns i veïnes van viure amb emoció i devoció el trasllat processional dels sis passos. En primer lloc, el de la Confraria de l’Oració de l’Hort, d’Enrique Galarza, destacat escultor valencià de postguerra.

En este pas, de 1958, hi trobem a Jesús en el Mont de les Oliveres, acompanyat de l’àngel que li ofereix un calze com a metàfora evangèlica, mentre els apòstols dormen. Motius valencians com taronges i figues completen la decoració.

A continuació, la Confraria de Jesús Natzaré, amb pas atribuït a Antonio Sanjuan Villalba. Esta imatge recrea la II Estació: Jesús carregant amb la creu en el seu camí al Judici. En tercer lloc, la Confraria de les Set Paraules, amb pas del mateix artista, mostrant Jesús en el Calvari, junt a Sant Joan Evangelista, Santa Maria Magdalena, Sant Dimas, Gestas i Santa Maria de Cleofàs.

Després, és el torn de la Confraria de la Preciosíssima Sang de Crist, documentada a Guadassuar al segle XVI. El seu pas, d’Enrique Galarza, presenta una estètica atrevida, amb la creu inclinada cap avant. Un homenatge a la sang redemptora de Jesucrist.

La cinquena Confraria en fer el trasllat és la del Sant Sepulcre, amb el Crist Jacent dins de l’urna, representant la XIV Estació: el Sant Soterrar. Finalment, tanca la processó la Confraria de la Verge dels Dolors, amb pas de Vicente Rodilla Zanón, que imita les imatges de la Setmana Santa sevillana.

Amb el trasllat de les confraries, Guadassuar es prepara ja per a viure les processons més rellevants de la seua Setmana Santa. Recordem que el Museu d’Imatgeria es pot visitar durant tot l’any.