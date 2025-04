Sueca acull una exposició dedicada als treballadors temporers a Europa en el segle XX

El Casino de l’Ateneu Sueco del Socorro acull des d’ahir l’exposició “Fugir de la misèria. Els temporers espanyols a Europa, 1948-1990”, una mostra que retrata, a través de documents i imatges, la realitat de milers de treballadors i treballadores espanyols que emigraren a diversos països europeus en busca de noves oportunitats.

Comissariada per Sergio Molina i impulsada des de l’àmbit d’investigació de la Universitat de Castella-la Manxa, l’exposició combina material procedent d’arxius històrics com l’Arxiu Nacional de França, l’Arxiu del Ministeri de Treball d’Espanya, l’Arxiu Municipal de Sueca i d’organitzacions com el PCE, CCOO, PSOE o UGT, així com aportacions gràfiques realitzades per veïns i veïnes del municipi. Destaquen, per exemple, fotografies com la del cartell anunciador, cedida per Paco Batalla.

Un homenatge als que van marxar

Durant l’acte d’inauguració, van assistir representants de l’Ajuntament com els regidors Sergi Tomás (Patrimoni i Arxiu Municipal), Mercé Sorrentino (Cultura), Roser Viñoles (Igualtat), Alfredo Planells (Festes) i Joan López, a més del comissari Sergio Molina i el president del Casino, Juan Sanz.

Sergi Tomás ha destacat que, tot i que els tràmits per portar la mostra a Sueca van començar amb l’anterior equip de govern, l’actual executiu va decidir mantindre-la “com a forma d’homenatjar totes aquelles persones que van haver d’anar-se’n a treballar a l’estranger, aportant prosperitat a Sueca quan tornaven amb els diners guanyats a Alemanya, França o Suïssa”.

Per la seua part, Mercé Sorrentino ha valorat l’exposició com una oportunitat per visibilitzar, de forma clara i emotiva, la realitat que van viure moltes famílies en el segle passat: “Conéixer aquestes històries ens ajuda també a entendre millor les migracions actuals i a transmetre aquesta memòria a les noves generacions”.

Horari de visita

La mostra podrà visitar-se fins al 14 de maig, de 9 a 21 hores, al Casino de l’Ateneu Sueco del Socorro.