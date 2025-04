AVA-ASAJA sol·licita a la Conselleria que les Oficines Comarcals Agràries s’impliquen en el seguiment del Scirtothrips aurantii

El Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura difon cada setmana un seguiment de la dinàmica poblacional del trips de Sud-àfrica (Scirtothrips aurantii) amb l’objectiu d’aportar informació perquè el sector puga abordar l’estratègia de prevenció i control d’aquesta plaga, que s’ha convertit en només un any en la més perjudicial del camp valencià.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora positivament el treball que està realitzant Sanitat Vegetal, però sol·licita a la Conselleria d’Agricultura que les Oficines Comarcals Agràries (OCAs) també s’impliquen en el recompte i anàlisi de l’evolució de plagues i malalties com el Scirtothrips aurantii, amb l’objectiu d’ampliar el registre i la transferència de dades a escala comarcal als agricultors. El seu president, Cristóbal Aguado, demana que “les oficines comarcals i els seus tècnics tornen al camp i als seus orígens, que facen menys de funcionaris, que trepitgen terra, que detecten de manera més pròxima l’evolució de les plagues i informen ràpidament als agricultors”.

El Scirtothrips aurantii afecta diversos cultius com cítrics, caquis, magranes i raïm de taula. Va ser detectat per primera vegada a Espanya l’any 2020, a Huelva, però al maig de 2024 el Servei de Sanitat Vegetal va constatar la seua expansió a la Vega Baixa, el Baix Vinalopó, la Safor i la Ribera Alta. Actualment, i després de múltiples prospeccions per part dels tècnics de Sanitat Vegetal, s’ha confirmat la seua presència en 325 municipis de les províncies d’Alacant, Castelló i València.AVA-ASAJA ja va demanar a la Conselleria d’Agricultura que destinara una línia especial d’ajuda, mitjançant pagaments o el repartiment de productes fitosanitaris i trampes, per subvencionar la realització de les mesures d’erradicació imposades en les explotacions agràries afectades per aquesta nova plaga. Així mateix, a causa dels creixents atacs d’altres trips com el Scirtothrips dorsalis (trips del te), AVA-ASAJA va proposar definir, comunicar i facilitar la implantació d’una estratègia de lluita conjunta per prevenir i combatre per a cada cultiu tots els trips presents en l’agricultura valenciana.