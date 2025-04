Barrachina: “No permetrem que decisions exclusivament polítiques furten l’aigua que li correspon a la Comunitat Valenciana”

Assegura que les intencions del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, són insolidàries i injustes

Subratlla que l’aigua és de tots els espanyols. És un bé comú que ha de gestionar-se amb justícia, solidaritat i rigor tècnic, no amb interessos partidistes

Destaca que la Comunitat Valenciana no pot continuar sent víctima d’un xantatge polític disfressat de discurs ambiental

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciat la pressió política exercida pel Govern de Castella-la Manxa per a frenar el transvasament Tajo-Segura, i ha exigit al Ministeri per a la Transició Ecològica que complisca amb les regles d’explotació vigents.

Barrachina ha qualificat d’“insolidàries i injustes” les declaracions del president castellano-manxec, Emiliano García-Page, qui ha tornat a carregar contra el transvasament, titllant-lo de “barbaritat” i exigint-ne una revisió profunda.

Tot i les abundants pluges registrades al març i abril de 2025, que han elevat la reserva hídrica espanyola fins al 74% de la seua capacitat total (41.478 hectòmetres cúbics), persisteixen diferències significatives entre les distintes conques hidrogràfiques del país. La conca del Segura continua sent la més afectada, amb tan sols un 28,8% de la seua capacitat, sent l’única per davall del 50%.

“La Comunitat Valenciana no pot continuar sent víctima d’un xantatge polític disfressat de discurs ambiental. El transvasament Tajo-Segura no sols és legal i necessari, sinó que està emparat per unes regles tècniques que s’estan ignorant deliberadament”, ha denunciat el conseller.

En este sentit, Barrachina ha recordat que els 26 retalls polítics aplicats pel govern de Sánchez perjudiquen greument la producció agrícola i l’economia de la regió, que depén en gran mesura d’este recurs hídric per al reg dels cultius.

Actualment, la capçalera del Tajo, que es troba en Nivell 1, supera els 1.400 hectòmetres cúbics, la qual cosa permetria, conforme a la normativa vigent, autoritzar un transvasament automàtic. No obstant això, el Ministeri encara no ha resolt la transferència de cabals, tot i que la situació ho permet.

Barrachina ha reclamat una actuació immediata del Govern central per a frenar el que ha qualificat com “una agressió a l’economia i al benestar de la Comunitat Valenciana i, especialment, d’Alacant”.

“Parlem del sustent de desenes de milers de famílies, del futur dels nostres camps, de la nostra indústria agroalimentària, i d’un model de gestió hídrica que ha sigut exemplar durant dècades. No permetrem que es frene ni un sol metre cúbic de l’aigua que ens correspon”, ha subratllat.

Barrachina ha puntualitzat que “el dogmatisme, sense rigor tècnic, del Govern de Sánchez provocarà pèrdues econòmiques de 6.000 milions d’euros, la desaparició de 15.000 llocs de treball i la tala de 10 milions d’arbres. A més, continua deixant perdre l’aigua que necessita la província d’Alacant en direcció a Portugal”.

El conseller ha insistit que el Govern de la Generalitat Valenciana utilitzarà totes les vies al seu abast per a defensar el transvasament i garantir un accés just a l’aigua.

“L’aigua no és propietat de cap territori. És un bé comú que ha de gestionar-se amb justícia, solidaritat i rigor tècnic, no amb interessos partidistes. L’alternativa al transvasament és el desert per a milers d’agricultors, milers d’hectàrees d’horta i milions d’arbres que es talaran si no arriba l’aigua,” ha conclòs el conseller.