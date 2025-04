AVA-ASAJA denuncia que “tenim una classe política més centrada en altres factors ideològics, oblidant-se del que realment importa a la ciutadania”

Els problemes en el reg, la refrigeració i la logística, principals incidències al camp valencià a causa de l’apagada elèctrica

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que l’apagada elèctrica que ha afectat la Península Ibèrica ha provocat diverses incidències en el sector agropecuari valencià, especialment en aquells territoris on el subministrament ha tardat més temps a restablir-se.

Els vivers i hivernacles han patit problemes per la interrupció dels sistemes de ventilació de les plantes, especialment en les instal·lacions que no comptaven amb grups electrògens per a oferir una alternativa d’urgència.

A més, els talls elèctrics van provocar fallades en els sistemes de refrigeració i conservació d’aliments, posant en risc la qualitat dels productes més peribles que es trobaven en cambres frigorífiques o en processos de postcollita.

En el sector ramader, la interrupció dels sistemes de ventilació, alimentació automàtica i altres processos mecanitzats va obligar els productors a treballar de forma manual, trencant la rutina habitual de les explotacions, sobretot en les de avicultura, porcí i cunicultura.

Pel que fa al regadiu, algunes entitats de reg i pous particulars van informar de problemes greus per la impossibilitat de regar les explotacions, ja que la falta d’electricitat va deixar inoperatives les bombes de reg i altres dispositius.

A més, molts regs tampoc s’han pogut realitzar durant el matí de hui, perquè els sistemes han quedat desprogramats. Aquesta situació ha afectat especialment els cultius més sensibles als canvis hídrics, ara mateix en ple període de creixement, agreujat per les altes temperatures del cap de setmana.

AVA-ASAJA també destaca que el sector agrari no ha sigut alié als problemes comuns d’altres sectors econòmics, com les caigudes en sistemes informàtics, fallades en el monitoratge, controls d’inventari o dificultats logístiques derivades de l’apagada.

En molts casos, el tancament de gasolineres ha impedit el proveïment de combustible per a la maquinària agrícola.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha declarat:

“Açò no pot passar en un país desenvolupat com Espanya. A la manca d’infraestructures hídriques, que ja van tindre una incidència molt negativa davant la sequera o la DANA, ara se sumen fallades intolerables en la infraestructura energètica.

Potser tenim una classe política massa centrada en batalles ideològiques, oblidant-se del que realment importa: una energia estable i garantida, atenció sanitària, una justícia operativa, l’aigua… Hi ha moltes urgències per resoldre, així que el Govern hauria de deixar de perdre’s en confrontacions estèrils i millorar la gestió dels assumptes que sí preocupen a la ciutadania”.