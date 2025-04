Mareny de Barraquetes celebra el seu tradicional concurs de paelles

Germanor, música i ambient és el que es respirava hui als carrers del Mareny de Barraquetes; un dia en el que, es junta les ganes de fer festa amb gastronomia; tot per conèixer quina és la paella guanyadora del concurs que s’organitza any rere any al municipi.

Una jornada on també la música és protagonista, de la mà de la xaranga Ara ja no l’amollem, que ha estat acompanyant estos dies als festers.

I és que el concurs de paelles és una de les tradicions més arrelades que es porta a terme al poble, on qui ho dessitge pot participar. Enguany, com a novetat, es podia fer la paella al carrer l’església.

També es pot vore el gran nivell que hi ha a l’hora d’elaborar les paelles, on també destaca la competitivitat.

I és que son molts els que decideixen tornar a repetir any rere any al concurs de paelles, per juntar-se amb veïns i amics en una jornada en la que el principal és gaudir.

Malgrat la pluja dèbil que es va viure a la processó, a les paelles l’oratge ha donat tregua per poder gaudir d’una jornada assolellada,.

Una jornada que no es dona per acabada amb la tradicional entrega de premis a la millor paella del mareny de barraquetes, ja que la festa continúa amenitzada per la xaranga, i la posterior celebració del tren fester.