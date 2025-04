Mareny de Barraquetes celebra la seua tradicional processó en honor a la Verge del Rosari

Al Mareny de Barraquetes es respirava solemnitat davant la seua tradicional processó en honor a la Verge del Rosari.

Un acte en el que els festers i festeres es possen les seues millors gal·les, que malgrat les alertes de plujes, han permès que els festers gaudiren de la processó.

Unes festes que es troben marcades pel caràcter popular que emana el gran treball en equip per part dels festers davant l’organització de tots els esdeveniments.

Unes festes, que un any més compten amb un balanç positiu pel que fa a participació per part de la població i que sens dubte impulsen a seguir endavant en la resta de dies amb una programació d’activitats per a tots els públics.

Una tasca que ha estat organitzada pels festers 2025, que han estat treballant durant tot l’any per poder gaudir de les tradicionals festes que celebren la primera pasqua.

Després de la processó, s’organitza un concurs de gala, que dona per acabat el tradicional dia de la festa, i toca preparar-se per cuinar al tradicional concurs de paelles que tindrà lloc demà al carrer de l’església.