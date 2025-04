Torna la ruta dels esmorzars ‘Entre pa i Borreguet’ de l’1 de maig al 30 de juny

Durant dos mesos, els participants podran tastar els millors esmorzars i pans artesanals d’Alzira. A través de la ruta, els consumidors optaran a premis com esmorzars dobles i targetes Alzira per al comerç local.

L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA i a proposta de l’Associació Cultural Falla Sant Joan, presenta una nova edició de “Entre Pa i Borreguet”: la ruta de l’esmorzaret del millor pa del món.

Amb l’objectiu de posar en valor l’ofici dels forns tradicionals i fomentar la col·laboració entre el gremi de forners i el sector hostaler, naix esta ruta d’esmorzars que emparellarà 8 bars amb pans dels forns d’Alzira. Cada establiment oferirà un entrepà anomenat “Borreguet” elaborat amb el pa del forn assignat, i la campanya estarà activa durant tot el mes de maig i juny.

Els consumidors participants podran completar el seu passaport cada vegada que visiten un dels bars seleccionats. Podran triar el millor entrepà, el millor pa i el millor cremaet. A través d’este concurs, a més de votar per cada borreguet tastat, podran tenir l’oportunitat de guanyar premis.

Premis:

Enguany, com a novetat, s’han incrementat els premis i ara hi ha tres maneres de guanyar:

Passaport complet : Tots els que aconseguisquen els segells de tots els bars participants entraran en un sorteig amb 10 guanyadors , cada un amb un esmorzar doble i una Targeta Alzira valorada en 100 € .

: Tots els que aconseguisquen els segells de tots els bars participants entraran en un sorteig amb , cada un amb i . Passaport parcial : Aquells que obtinguen la meitat dels segells, però no completen el passaport, entraran en un sorteig amb 5 guanyadors . Cada guanyador rebrà un esmorzar doble i una Targeta Alzira valorada en 50 € .

: Aquells que obtinguen la meitat dels segells, però no completen el passaport, entraran en un sorteig amb . Cada guanyador rebrà i . Votacions pel millor esmorzar en el web: Tots els que voten en la web participaran en un sorteig amb 2 guanyadors, cadascun amb un esmorzar doble i una Targeta Alzira valorada en 100 €.

A més, el Premi “Borreguet d’Or” premiarà el millor esmorzar (bar), el millor pa (forn) i el millor cremaet (Cremaet d’Or) amb targetes Alzira: 500 € per al bar, 500 € per al forn, i 100 € per al millor cremaet.

Funcionament de la ruta:

El funcionament és senzill: cal acudir a qualsevol dels bars participants i demanar l’entrepà Borreguet durant els mesos de maig i juny.

i demanar l’entrepà Borreguet durant els mesos de maig i juny. Un cop esmorzat, es segellarà el passaport del bar participant i es valorarà l’esmorzar en el web mitjançant el codi QR.

Bars i forns participants:

Artitapes – Forn Bernia .

– Forn . Ca Tomás – Forn Bernia .

– Forn . Garibaldi – Forn Salva Llopis .

– Forn . Casino Carreteros – Forn Salva Llopis .

– Forn . Tenisquash – Forn Salva Llopis .

– Forn . Black Pork – Forn Sant Bernat .

– Forn . Arnadí – Forn José Alonso .

– Forn . La Casa Blava – Forn de Sant Francesc.

Els esmorzadors han de demanar els segells als 8 bars adherits fins al 30 de juny. Un cop completat el passaport, o tenint almenys la meitat dels segells, es podrà dipositar en la urna habilitada en qualsevol dels establiments per participar en el sorteig.

Tota la informació de la campanya està disponible a aquest enllaç.

https://www.idea-alzira.com/rutaesmorzarsentrepaiborreguet