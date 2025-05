Alzira dona llum verda al canvi d’estacionament semestral

La Regidoria de Seguretat d’Alzira actualitza a partir del pròxim mes de juny el sistema d’estacionament rotatiu als carrers del municipi.

Actualment, els vehicles han de canviar de vorera cada mes, però amb la nova proposta aquest canvi es realitzara cada sis mesos.

Els canvis d’estacionament es produirà en el canvi d’estació a estiu i en el canvi d’estació a hivern i s’inclouran uns cartells informatius per a que els alzirenys vegen les dates en que deuen estacionar a una vorera o l’altra.

Amb esta mesura es pretén evitar confusions, sancions i la intervenció de la grua, fent més fàcil la vida quotidiana als veïns i veïnes.

Per dur a terme aquest canvi en la normativa d’estacionament , desde la regidoria de seguretat s’han reunit amb les associacions dels barris alzirenys amb acolliment per part dels assistents, un fet que ha fet possible que es done llum verda a este canvi.