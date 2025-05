Algemesí posa en marxa tallers de taitxí com a nova ferramenta per a la gestió emocional post-DANA

Les sessions tindran lloc del 6 de maig al 10 de juny a la Casa de l’Esport



L’activitat és gratuïta i no requerix inscripció prèvia



Després de la bona acollida dels tallers de ioga, l’Ajuntament d’Algemesí continua impulsant iniciatives destinades a millorar el benestar físic i emocional de la ciutadania. En esta ocasió, es posa en marxa un nou cicle de taitxí com a ferramenta de gestió emocional post-DANA, que serà impartit pel mestre Carlos Sabater, especialista en esta disciplina d’origen oriental.

Les sessions tindran lloc del 6 de maig al 10 de juny a la Casa de l’Esport (carrer Nou del Convent, 70), en dos torns setmanals:

Dimarts , de 15.30 h a 16.30 h

, de Divendres, de 9.00 h a 10.00 h

L’activitat és gratuïta i oberta a tota la població, sense necessitat d’inscripció prèvia. Només es recomana acudir amb roba còmoda per a facilitar la realització de moviments suaus i conscients.

La regidora de Salut, Carmina Borrás, ha destacat la rellevància d’esta iniciativa:

“El taitxí és una pràctica que combina moviment, respiració i equilibri emocional. Amb estes noves sessions, volem continuar proporcionant espais per a cuidar la salut mental i física de la ciutadania, especialment en un context post-DANA que ha deixat empremta en moltes persones. Continuarem apostant per activitats accessibles i beneficioses per a totes i tots.”