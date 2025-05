L’Hospital de la Ribera incorpora la crioablació com a tractament innovador contra el càncer de mama

Es tracta d’una tècnica mínimament invasiva que elimina el tumor per congelació

És una alternativa eficaç per a dones no candidates a cirurgia



L’Hospital Universitari de la Ribera ha incorporat a la seua cartera de servicis la crioablació percutània com a tractament segur i eficaç per al càncer de mama en estadis inicials, dirigida especialment a dones que no poden o no desitgen sotmetre’s a una cirurgia convencional.

La crioablació és una tècnica mínimament invasiva que destrueix el tumor mitjançant congelació guiada per ecografia. El procediment és ambulatori, no requereix anestèsia general ni ingrés hospitalari, i la seua duració és inferior a una hora.

Segons ha explicat Eva Llopis, Cap de Servici de Radiologia de l’Hospital de la Ribera, la tècnica consisteix en la inserció d’una agulla fina que aconseguix temperatures de fins a -40°, provocant la destrucció cel·lular per congelació a través de cicles de 10 minuts de congelació i descongelació.

L’Hospital de la Ribera és un dels primers centres públics de la Comunitat Valenciana a oferir este tractament, i fins al moment ja s’han realitzat quatre procediments, incloent una pacient amb càncer bilateral intervinguda en ambdós pits el mateix dia.

Menys riscos i millor qualitat de vida

Llopis ha destacat que es tracta d’un procediment senzill, segur i indolor, que redueix complicacions habituals com seromes, hematomes o infeccions, i afavoreix una recuperació més ràpida per a la pacient. A més, esta tècnica s’aplica amb el suport de l’equip de Radiologia Intervencionista i altres professionals experimentats en tècniques com l’ablació per radiofreqüència o microones.

Tractament individualitzat i consensuat

Cada cas es valora de manera personalitzada pel Comité Multidisciplinari de Patologia Mamària, integrat per especialistes en Cirurgia, Oncologia, Anatomia Patològica, Medicina Nuclear i Radiologia, entre altres.

Encara que la cirurgia continua sent el tractament d’elecció en la majoria dels casos, la crioablació ofereix una alternativa real i eficaç per a pacients amb alt risc quirúrgic, com ara dones d’edat avançada o amb comorbiditats.