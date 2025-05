Camarero denuncia la irresponsabilitat del Govern en la gestió de menors migrants

Susana Camarero denuncia la “irresponsabilidad” del Gobierno central en la gestión de menores migrantes y anuncia un recurs d’inconstitucionalitat

Crítiques al decret i recurs d’inconstitucionalitat

La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha destacat la solidaritat de la Comunitat Valenciana en l’atenció als menors migrants no acompanyats, alhora que ha acusat el Govern d’Espanya de “donar l’esquena i burlar-se” de les comunitats autònomes amb un decret que obliga a un nou repartiment sense consens ni finançament.

Durant una visita al centre d’atenció d’emergències València al Mar, Camarero ha recordat que el sistema valencià ja acull més de 900 menors amb només 317 places autoritzades, el que suposa una ocupació del 160 %, i ha alertat que el decret estatal podria portar la saturació fins al 300 %, amb “efectes devastadors” per a la qualitat del servei i la dignitat dels menors.

Crítiques al decret i recurs d’inconstitucionalitat

La vicepresidenta ha carregat contra la Conferència Sectorial de Infància i Adolescència, que ha qualificat de “convocada il·legalment”, i ha denunciat que no es va permetre votar el reial decret llei que regula la protecció dels menors, una norma que considera una “cessió al separatisme català” per excloure Catalunya del repartiment.

Camarero ha confirmat que la Generalitat ha iniciat els tràmits d’un recurs d’inconstitucionalitat, considerant que el decret està fet amb criteris polítics i no tècnics, i suposa una invasió de competències autonòmiques.

Finançament i manca de política migratòria

També ha exigit al Govern una política migratòria real i efectiva, així com una finançació adequada. Ha denunciat que mentre la Generalitat assumeix 23 milions d’euros anuals per a l’atenció als menors, l’Estat només aporta 1 milió, i que per afrontar el nou repartiment caldrien fins a 40 milions més, sense cap compromís ferm per part del Ministeri.

Camarero ha atribuït la situació a l’absència de política migratòria des de 2019, que segons ha dit ha provocat un efecte crida, i ha demanat el desplegament de Frontex per a controlar millor la immigració.

Reivindicació del model valencià

Finalment, ha defensat el model d’acollida de la Comunitat Valenciana, que inclou recursos específics per a la inserció sociolaboral dels joves quan compleixen la majoria d’edat, i ha destacat la inversió de més de 20 milions d’euros en la millora de recursos i centres, així com l’ampliació de places en un 66 % respecte al govern anterior.