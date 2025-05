Declaracions d’Eduard Gómez, Secretari General Comarcal d’UGT-PV, sobre la valoració de les dades de l’atur d’abril 2025 a la Ribera

“L’ocupació continua creixent a la Ribera: és el moment de millorar les condicions de les persones treballadores”

Segons les dades publicades pel SERVEF, l’atur registrat al mes d’abril a la comarca de la Ribera s’ha situat en 15.759 persones, és a dir, 160 persones menys que al mes de març, amb un descens mensual de l’1,01 %.

A nivell interanual, s’ha produït una reducció de 723 persones desocupades respecte al mateix mes del 2024, la qual cosa suposa una baixada anual del 4,39 %.

En matèria de contractació, durant el mes d’abril de 2025 es van registrar 6.884 contractes, 197 més que en 2024 (un increment del 2,95 %). D’aquests, 3.103 corresponen a dones (45,08 %) i 3.781 a homes (54,92 %). Pel que fa a la modalitat contractual, 2.674 han sigut indefinits, amb un descens del 9,33 % respecte a l’any anterior, mentre que 4.198 han sigut temporals. Això representa un repartiment del 38,84 % d’indefinits i 60,98 % de temporals. A més, el 59,54 % dels contractes han sigut a jornada completa i el 40,46 % a temps parcial.

Per a Eduard Gómez, Secretari General Comarcal d’UGT-PV, aquestes dades “confirmen una realitat inqüestionable: l’ocupació continua creixent, i ho fa amb més qualitat. Abril ha tornat a ser un mes positiu, impulsat per la Setmana Santa, amb el sector serveis —gràcies al turisme— al capdavant del creixement. Però també és el resultat de la fortalesa d’una reforma laboral que segueix demostrant la seua eficàcia estructural”.

Tanmateix, Gómez adverteix que “encara arrosseguem un atur estructural elevat, i per combatre’l cal una reforma profunda de les polítiques actives d’ocupació, amb més recursos i serveis públics forts, capaços d’oferir orientació personalitzada, formació avançada i una intermediació eficaç”.

UGT reclama també una reforma urgent del cost de l’acomiadament improcedent, per tal que siga realment just i dissuasiu, especialment després del dictamen del Comitè Europeu de Drets Socials, que dona la raó a UGT en la seua denúncia contra el model actual que facilita acomiadaments il·legals barats i no protegeix adequadament els treballadors.

Finalment, Gómez defensa que “és moment de continuar avançant en les reformes laborals que tan bons resultats estan donant”, i insta el Parlament a no bloquejar la tramitació de la llei per a la reducció de la jornada laboral sense reducció salarial. Rebaixar la jornada legal màxima a 37,5 hores en 2025 és, segons UGT, una mesura que generarà més ocupació, millorarà la productivitat i reforçarà la cohesió social.