Es posa en marxa el projecte EmpleaXúquer per generar ofertes d’ocupació verda

El Consorci de la Ribera i la Fundació Limne llancen el projecte EmpleaXúquer, una iniciativa que té com a objectiu millorar les capacitats i competències de persones aturades de la comarca de La Ribera (València).

El programa se centra en la restauració, conservació i foment de les àrees fluvials de la conca baixa del riu Júcar.

A través de formació pràctica i contractació, EmpleaXúquer capacitarà els participants en dues ocupacions clau: personal especialitzat en restauració ecològica i agents de promoció de la natura. Aquestes ocupacions són una continuïtat del projecte Canya a la canya, ja que el personal format i contractat treballarà en tasques de restauració i manteniment dels ecosistemes aquàtics del Júcar i en el disseny i dinamització d’activitats de divulgació i sensibilització sobre aquests espais naturals.

El projecte inclou cinc accions formatives, que abordaran des dels fonaments teòrics dels ecosistemes aquàtics fins a habilitats pràctiques i blandes, amb un enfocament en la igualtat d’oportunitats.

Detalls del projecte:

16 peons de restauració ecològica seran seleccionats després de la formació i contractats durant més de 12 mesos per mantenir i conservar trams del riu Júcar integrats en la Xarxa Natura 2000 .

Impacte del projecte:

Millora de l’ocupabilitat dels participants, oferint formació especialitzada en un sector emergent.

Context i necessitats:

La comarca de La Ribera, amb una economia basada tradicionalment en l’agricultura, ha patit una disminució de la superfície cultivada i un augment de l’atur en els darrers anys. A més, els municipis de la zona s’enfronten a la pèrdua de població i a l’envelliment. El riu Júcar és un element fonamental per al territori, i aquest projecte no només ajudarà a la conservació del seu ecosistema, sinó que també generarà ocupació verda i promourà la sostenibilitat mediambiental.

Finançament europeu:

El projecte compta amb el suport del Programa Empleaverde+, gestionat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), té com a objectiu donar suport a projectes de capacitació per a l’ocupació i l’emprenedoria verda, ajudant les persones aturades, treballadores o emprenedores a adquirir o millorar les competències necessàries per a la transició ecològica.