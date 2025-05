Marián Cano destaca el paper clau de l’emprenedoria innovadora en la transformació econòmica de la Comunitat Valenciana

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha destacat el paper fonamental de l’emprenedoria innovadora com a motor de la transformació econòmica de la Comunitat Valenciana.

Cano ha assenyalat que el pressupost de 2025 reforçarà de manera decidida el suport a l’ecosistema emprenedor de la Comunitat.

Durant la seva intervenció a l’acte de lliurament dels Premis Emprende XXI, organitzats per CaixaBank i ENISA des de 2007, Cano va felicitar la guanyadora, Veganic, així com els altres participants: Crowmie, Eco-One, Madeinplant, i Ziknes. La consellera va destacar que aquests premis són un estímul fonamental per a aquells que s’atreveixen a emprendre, innovar i liderar el canvi.

Cano va insistir que la innovació és el motor essencial de l’èxit empresarial, subratllant que innovar implica donar resposta als nous reptes socials amb solucions sostenibles, tecnològicament avançades i adaptables a mercats en constant transformació. “I aquest futur ja ha començat”, va afegir.

Dades destacades sobre l’emprenedoria a la Comunitat Valenciana:

La consellera va recordar que la Comunitat Valenciana es consolida com una terra amb una sòlida tradició emprenedora. Segons les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa (primer trimestre de 2025), el nombre d’empresaris a la regió supera els 365.000, amb un increment interanual del 5%, per sobre del 3% registrat a nivell nacional. Així mateix, el nivell d’emprenedoria entre la població valenciana es situa en el 15,5%, gairebé un punt per sobre de la mitjana espanyola.

Les startups també estan vivint un creixement important. En 2024, es va registrar un augment del 15,45%, assolint un total de 1.517 empreses emergents. D’aquestes, més del **21% incorporen tecnologies basades en Intel·ligència Artificial, amb una forta presència en àmbits com la nanotecnologia, els nous materials, la robòtica i la ciberseguretat. “Aquests resultats confirmen que la Comunitat Valenciana avança amb pas ferm com un hub tecnològic de referència internacional“, va assegurar Cano.

Suport a l’ecosistema emprenedor:

Durant l’acte, la consellera va anunciar que el pressupost de 2025 inclourà un reforç decidit al suport de l’emprenedoria. En concret, la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme destinarà 4 milions d’euros a l’impuls de l’emprenedoria. A més, l’IVACE+i rebrà 12,5 milions d’euros per a donar suport a projectes innovadors, i es mobilitzaran altres 10 milions d’euros per fomentar el desenvolupament de noves tecnologies, la formació en competències digitals i la recuperació d’empreses afectades per la DANA.

Cano va subratllar que, tot i que els resultats actuals avalen les polítiques en curs, cal seguir avançant en una millora constant de l’entorn emprenedor. En aquest sentit, va destacar la importància d’impulsar l’educació emprenedora des de les edats més primerenques, de fomentar la participació femenina en els projectes empresarials, de fortalir la formació financera i d’avançar en la digitalització mitjançant la formació superior.

Per últim, la consellera va recordar que la simplificació administrativa és una altra de les prioritats del Consell. Va posar com a exemple el Decret Llei 7/2024, de 9 de juliol, de simplificació administrativa de la Generalitat, que respon a una demanda clara de la societat i dels sectors productius.

“Des de aquesta Conselleria i des del conjunt del Consell, seguirem treballant perquè la Comunitat Valenciana sigui un lloc on emprendre, innovar i créixer sigui més fàcil. Aquest és el nostre compromís i la nostra fulla de ruta”, va concloure.