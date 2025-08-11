RIBERA
TELEVISIÓ

Sanitat insisteix en la importància de protegir la salut davant l’avís d’altes temperatures a la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat posa en relleu la necessitat de protegir la salut i seguir les recomanacions preventives davant l’avís d’altes temperatures registrades en diverses zones de la Comunitat Valenciana.

Diversos municipis presenten nivell de risc alt (roig) i nivell de risc mitjà (taronja) per a aquest dilluns 11 d’agost.

A més, la Direcció General de Salut Pública ha emés avís per risc per a la salut per nit tòrrida en les poblacions d’Olocau, Chelva, Villalonga i Chulilla.

Recomanacions principals:

  • Beure abundant aigua i hidratar-se bé.
  • Evitar l’exposició directa al sol entre les 12 i les 17 hores.
  • Fer esport en les hores de menys calor.
  • Mantenir la vivenda fresca i ventilada.
  • Menjar amanides, fruites i verdures.
  • Utilitzar cremes protectores solars.
  • Protegir persones majors o vulnerables.
  • En cas de cop de calor, trucar al 112.

Aquesta informació es pot consultar a la pàgina web de Sanitat i es difon diàriament a través de les xarxes socials.

Mapa interactiu de risc per municipi:
Disponible a comunitatvalenciana.meteoclim.com, actualitzat diàriament per facilitar que la ciutadania prenga les mesures necessàries segons el nivell de risc:

  • Nivell 0 (verd): Absència de risc
  • Nivell 1 (groc): Baix risc
  • Nivell 2 (taronja): Risc mitjà
  • Nivell 3 (roig): Risc alt

Els nivells taronja i roig inclouen avisos especials, amb atenció preferent a majors de 65 anys, persones amb patologies i col·lectius vulnerables.

També s’informa sobre les temperatures nocturnes, amb especial atenció a les nits tòrrides, quan la temperatura mínima supera els 28ºC, que suposen un risc per a la salut i motiven l’emissió d’avisos específics.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats