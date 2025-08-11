Sanitat insisteix en la importància de protegir la salut davant l’avís d’altes temperatures a la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat posa en relleu la necessitat de protegir la salut i seguir les recomanacions preventives davant l’avís d’altes temperatures registrades en diverses zones de la Comunitat Valenciana.
Diversos municipis presenten nivell de risc alt (roig) i nivell de risc mitjà (taronja) per a aquest dilluns 11 d’agost.
A més, la Direcció General de Salut Pública ha emés avís per risc per a la salut per nit tòrrida en les poblacions d’Olocau, Chelva, Villalonga i Chulilla.
Recomanacions principals:
- Beure abundant aigua i hidratar-se bé.
- Evitar l’exposició directa al sol entre les 12 i les 17 hores.
- Fer esport en les hores de menys calor.
- Mantenir la vivenda fresca i ventilada.
- Menjar amanides, fruites i verdures.
- Utilitzar cremes protectores solars.
- Protegir persones majors o vulnerables.
- En cas de cop de calor, trucar al 112.
Aquesta informació es pot consultar a la pàgina web de Sanitat i es difon diàriament a través de les xarxes socials.
Mapa interactiu de risc per municipi:
Disponible a comunitatvalenciana.meteoclim.com, actualitzat diàriament per facilitar que la ciutadania prenga les mesures necessàries segons el nivell de risc:
- Nivell 0 (verd): Absència de risc
- Nivell 1 (groc): Baix risc
- Nivell 2 (taronja): Risc mitjà
- Nivell 3 (roig): Risc alt
Els nivells taronja i roig inclouen avisos especials, amb atenció preferent a majors de 65 anys, persones amb patologies i col·lectius vulnerables.
També s’informa sobre les temperatures nocturnes, amb especial atenció a les nits tòrrides, quan la temperatura mínima supera els 28ºC, que suposen un risc per a la salut i motiven l’emissió d’avisos específics.