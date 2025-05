Torna «A Cullera compres el doble» amb 1.000 targetes-bons per a impulsar el comerç local

Cada ciutadà que aporte 50 euros rebrà la mateixa quantitat extra per part de l’Ajuntament per a comprar en els establiments adherits a la iniciativa.

El període per a sol·licitar aquestes targetes-bons i per als comerços que es vulguen sumar a la campanya serà del 7 al 19 de maig.

L’Ajuntament de Cullera ha llançat una nova edició de la campanya «A Cullera compres el doble», amb l’objectiu de reforçar el comerç de proximitat i impulsar l’economia local. Aquesta iniciativa permetrà repartir fins a 1.000 targetes-bons per un valor total de 100€ per a comprar en els petits establiments del municipi. Per a obtenir una targeta, els ciutadans hauran d’aportar 50 euros, als quals l’Ajuntament afegirà altres 50 euros, de manera que el crèdit total serà de 100 euros per cada targeta.

La regidora de Promoció Econòmica, Sandra Sánchez, ha destacat que aquesta campanya compta amb una inversió municipal de 50.000 euros, la qual generarà una injecció econòmica total de 100.000 euros en el comerç local. D’aquesta quantitat, el 50% està subvencionat pel consistori (50€ per cada targeta), i l’altre 50% el finançaran els consumidors.

Segons Sánchez, aquesta campanya és una manera de rellançar l’economia local, ja que “fomenta el consum de manera sostenible i contribueix a enfortir el teixit econòmic de Cullera i de les seues famílies”. A més, ha animat a la ciutadania a participar en aquesta iniciativa que reforça el vincle entre els veïns i els seus comerços locals.

Cada persona podrà adquirir una sola targeta-bo i la podrà utilitzar en qualsevol dels establiments adherits, en una o diverses compres fins a esgotar el crèdit disponible.

Terminis i presentació de sol·licituds

El període per a sol·licitar les targetes-bons i per a inscriure els comerços serà des del 7 de maig fins al 19 de maig. Durant aquest període, els comerços interessats en participar hauran de sol·licitar la seua adhesió, i els veïns que vulguen beneficiar-se de la iniciativa podran adquirir la seua targeta a través de la seu electrònica.

Per als veïns : les sol·licituds es poden realitzar telemàticament a través del següent enllaç: Sol·licitud targeta-bo.

: les sol·licituds es poden realitzar telemàticament a través del següent enllaç: Sol·licitud targeta-bo. Per als comerços: la inscripció també es farà telemàticament a través de: Inscripció comerços.

Les persones que desitgen realitzar la sol·licitud de manera presencial hauran d’acudir a les oficines d’ATEN, situades a la Plaça d’Espanya, núm. 1, prèviament demanant cita prèvia a través de cita prèvia Cullera.

Informació adicional

Per a conéixer les bases completes i tota la informació de la campanya, els interessats poden consultar l’enllaç següent: Informació de la campanya.