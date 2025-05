Comença el Cónclave per elegir el nou Papa

Els 133 cardenals ja estan reunits a la Capella Sixtina per triar el successor del Papa Francesc, mort el passat 21 d’abril

Ciutat del Vaticà, 7 de maig de 2025. Els 133 cardenals amb dret a vot han iniciat hui el cónclave que haurà de designar el nou Papa, successor de Francesc, qui va morir el passat 21 d’abril.

Vestits amb els tradicionals hàbits rojos i blancs, els cardenals han entrat a la Capella Sixtina, on quedaran aïllats per procedir a les votacions segons marca el protocol. Es preveu que la primera fumata —el senyal de fum que indica si s’ha escollit o no el nou Pontífex— es produïsca a partir de les 19:00 hores.

El cónclave més nombrós i multicultural de la història

Amb purpurats procedents de 71 països, aquest és el cónclave més divers i internacional mai celebrat. Tanmateix, també es preveu que siga altament polaritzat, amb diverses sensibilitats doctrinals i geogràfiques representades entre els electors.

L’elecció del nou Papa arriba en un moment de canvi i reflexió per a l’Església Catòlica, amb temes com el paper de la dona, la gestió dels abusos i la modernització de l’Església al centre del debat.