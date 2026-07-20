Sueca acollirà un concert del projecte ‘Territori Simfònic’ al Molí Pasiego

La iniciativa de la Diputació de València connecta les comarques a través de la música i el patrimoni
L’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent oferirà el 26 de setembre el concert ‘Essència de Buenos Aires’ amb entrada gratuïta
Sueca serà una de les sis localitats valencianes que participaran enguany en ‘Territori Simfònic’, una iniciativa impulsada per la Diputació de València i la Fundació Sonora amb l’objectiu d’apropar la música simfònica a espais patrimonials singulars de les diferents comarques.
La presentació del projecte ha comptat amb la participació de la quarta tinenta d’alcalde de Sueca, Sari Sáez, qui ha destacat l’aposta del municipi per una programació cultural de qualitat i ha celebrat que la ciutat haja sigut escollida com una de les seus del cicle.
El Molí Pasiego serà l’escenari del concert
El concert previst a Sueca tindrà lloc el dissabte 26 de setembre, a les 20.00 hores, al Molí Pasiego, un dels espais patrimonials més emblemàtics del municipi.
L’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent interpretarà ‘Essència de Buenos Aires’, un espectacle que fusiona el tango clàssic amb el repertori simfònic i que serà d’entrada lliure.
Sis municipis formen part del projecte
A més de Sueca, el programa recorrerà els municipis de Benimodo, Aielo de Malferit, Utiel, Enguera i Oliva, amb concerts gratuïts en espais patrimonials representatius de cada localitat.
La programació ha sigut presentada per la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, juntament amb els responsables de la Fundació Sonora, Toni Revert i Lluís Muñoz, que han remarcat la voluntat del projecte de combinar música, patrimoni i cohesió territorial a través d’una proposta cultural oberta a tota la ciutadania.