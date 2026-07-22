Sueca amplia la placeta dels Molins amb una nova zona de descans i esplai

L’Ajuntament instal·la nou mobiliari urbà al costat de la Biblioteca Municipal per a afavorir el descans i la convivència
L’actuació, subvencionada per la Diputació de València, incorpora servei de wifi i preveu una futura zona d’ombra
L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, ha instal·lat una nova zona de descans i esplai a la placeta dels Molins, un espai especialment pensat per al gran nombre de persones usuàries de la Biblioteca Municipal.
Amb esta actuació, el consistori dona resposta a la demanda ciutadana d’ampliar la zona exterior existent mitjançant la incorporació de nou mobiliari urbà, amb l’objectiu de fomentar el descans, la socialització i l’ús d’un dels espais més emblemàtics de la ciutat.
Els treballs, amb una inversió aproximada de 18.000 euros, han sigut subvencionats per la Diputació de València. La nova àrea s’ha instal·lat sobre una tarima de fusta artificial per a preservar el paviment de llambordes de pedra i incorpora servei de wifi per als usuaris.
El regidor d’Urbanisme, Julio Serra, ha avançat que el pròxim objectiu serà habilitar una zona d’ombra, amb una solució respectuosa amb l’entorn, per a millorar encara més el confort de les persones que utilitzen este espai públic.