Sueca obri les inscripcions de la 37a Volta a Peu

La prova se celebrarà el 27 de setembre amb una carrera de 8 quilòmetres i una caminada de 6
El recorregut incorporarà com a novetat el pas per la nova passarel·la sobre l’autovia
Sueca celebrarà el diumenge 27 de setembre la 37a edició de la Volta a Peu, una de les cites esportives més emblemàtiques de les Festes Majors, organitzada pel Club de Córrer Peus Quets amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Les persones participants podran triar entre una cursa de 8 quilòmetres o una caminada de 6 quilòmetres, amb eixida des del carrer Sequial. Les inscripcions ja estan obertes, amb un preu de 10 euros, i es podran formalitzar fins al 22 de setembre.
Nou tram del recorregut
El director tècnic de la prova, Toni Llopis, ha explicat que el circuit mantindrà pràcticament el mateix traçat de les últimes edicions, encara que enguany incorporarà com a novetat el pas per la nova passarel·la per als vianants que travessa l’autovia, amb l’objectiu d’acostar encara més la prova a l’entorn natural del riu.
La competició repartirà premis en metàl·lic per als tres primers classificats absoluts, així com per al primer atleta local, la primera atleta local i els guanyadors dels esprints especials masculí i femení.
Una cita consolidada de les Festes Majors
L’alcalde amb delegació d’Esports, Julián Sáez, ha agraït al Club Peus Quets el treball desenvolupat durant aquests 37 anys, destacant que la Volta a Peu és una de les tradicions esportives més arrelades de Sueca i una de les proves més esperades pels corredors.
Per la seua banda, la presidenta del club, Ángeles Bernal, ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament, la Policia Local, Protecció Civil, el Grup de Senderisme Olivetes Xafaes, els patrocinadors, els voluntaris i totes les persones participants, i ha animat la ciutadania a prendre part en la prova o a eixir als carrers per donar suport als corredors.