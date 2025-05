Comencen les tasques de prevenció d’incendis a l’entrada de la Casella d’Alzira

Els treballs, impulsats per la Conselleria de Medi Ambient, inclouen la millora de l’àrea tallafocs i poden generar talls de trànsit intermitents entre setmana

L’Ajuntament d’Alzira ha informat sobre l’inici de les tasques de prevenció d’incendis forestals al mont d’utilitat pública V23 “Les Agulles”, conegut popularment com La Casella, i que forma part del Paratge Natural Municipal Murta i Casella.

Els treballs són executats per la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori de la Generalitat Valenciana, i tenen com a objectiu mantenir i consolidar l’Àrea tallafocs d’ordre 2 de la Serra de Corbera, des de l’entrada de la Casella fins a les muntanyes de Tavernes i Benifairó de la Valldigna, travessant la pista de la Casella.

Com a conseqüència de les obres, es podrien produir talls intermitents de trànsit de dilluns a divendres, fins a les 13.30 hores, mentre duren les actuacions.

Aquesta infraestructura de prevenció, prevista en el Pla Local de Prevenció d’Incendis d’Alzira i el Pla de Prevenció d’Incendis de la Demarcació de Polinyà del Xúquer, va ser iniciada en una primera fase el 2019 per la Direcció Territorial Forestal.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha destacat la importància d’aquesta actuació:

“Ens trobem en un espai natural protegit i emblemàtic com és la Casella, on cal fer prevenció si volem protegir els nostres ecosistemes davant grans incendis. A més, aquest punt és l’únic accés des d’Alzira i rep molts visitants, per tant, necessitem garantir seguretat i capacitat d’evacuació.”

Domínguez també ha demanat comprensió a la ciutadania davant dels possibles talls de trànsit durant els treballs.

Adequació d’una estructura vegetal més segura i sostenible

Degut a l’alta pluviometria de la zona, la vegetació es regenera amb més intensitat que en altres serralades valencianes, fet que ha motivat una nova intervenció de manteniment sis anys després de la primera actuació.

L’àrea afectada inclou la zona d’accés a la Casella, des dels pilars d’entrada fins a l’àrea recreativa, un espai clau que acull serveis com el punt d’informació “La Paridera”, aparcaments, l’àrea recreativa del Camp de Tir i un restaurant.

Els treballs se centraran a reduir la quantitat de biomassa vegetal i la seua continuïtat horitzontal i vertical, actuant sobre el sotabosc i part de l’arbratge. No obstant això, no es crearà una àrea tallafocs convencional, sinó una estructura adehesada, amb copes separades i un sotabosc fragmentat, preservant els exemplars més valuosos des del punt de vista botànic.

Amb aquesta intervenció, es busca garantir una resposta més eficaç davant incendis forestals sense comprometre el valor ambiental del paratge natural.