Cullera torna a tenir les millors platges de València amb 8 banderes blaves

Cullera ha tornat a liderar el rànquing de les millors platges de la província de València amb un total de 8 Banderes Blaves, un reconeixement internacional que ha fet públic la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Amb aquests distintius, Cullera es situa com a segona a la Comunitat Valenciana, només per darrere d’Oriola, i confirma la seua posició com a destinació turística de qualitat.

Les platges que han obtingut la Bandera Blava són les de Sant Antoni, el Dosser, el Racó, el Far, Los Olivos, Cap Blanc, l’Escollera i Marenyet-l’Illa. Aquest guardó reconeix la qualitat de les aigües, la neteja dels arenals, la gestió ambiental, l’accessibilitat, els serveis de salvament i socorrisme, així com la protecció del litoral i les infraestructures turístiques de la ciutat.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha celebrat aquest reconeixement, destacant que aquestes banderes són un “símbol d’excel·lència” que reflecteix la qualitat de les platges i els serveis turístics de Cullera. Ha afegit que aquestes distincions demostren que la ciutat segueix el camí de l’excel·lència, prioritzant la cura, la protecció i l’oferta d’una meravella natural que els habitants de Cullera poden gaudir durant tot l’any.

Mayor també ha posat en valor el treball dels treballadors municipals, que han fet un esforç extraordinari per preparar les platges després dels efectes de la DANA. A l’espera d’un estiu complicat per les conseqüències de la DANA, l’alcalde ha assegurat que aquest tipus de reconeixements demostren que Cullera està més que preparada per afrontar la temporada turística. Els indicadors turístics ja apunten que la ciutat es troba en una bona situació.

Aquesta nova fita en el reconeixement de la qualitat de les platges de Cullera se suma a la recent revalidació de les banderes de Senders Blaus en les zones del Cap de Cullera i la Platja i Estany de Cullera, dues de les àrees naturals més valuoses del municipi.

Cullera es consolida així com a referent del turisme de sol i platja a la Mediterrània i com a destinació preferida per aquells que busquen gaudir d’unes platges de qualitat i compromeses amb la cura del medi ambient.