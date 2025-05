Les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa se sumen a la Xarxa de la Diputació contra la violència masclista

Les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa han integrat recentment la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València.

Aquesta plataforma provincial va celebrar la seva XII Assemblea dimarts a Sueca, on es va aprovar la incorporació de 14 mancomunitats i un consorci.

Aquestes noves adhesions són el resultat dels canvis en el reglament de la Xarxa impulsats per la vicepresidenta primera i responsable d’Igualtat, Natàlia Enguix, amb l’objectiu de reforçar la coordinació supramunicipal en la lluita contra les violències masclistes.

Amb aquesta nova incorporació, la Xarxa inclou ara 246 ajuntaments (92,4% del total de la província), a més de les mancomunitats i consorcis que han reforçat la seva tasca conjunta. Entre els municipis destacats, Alzira, Algemesí, Carlet, Montserrat i Cullera són membres fundadors, mentre que la Ribera Alta compta ara amb 33 municipis i la Ribera Baixa amb 11, entre els quals s’inclouen noves incorporacions com Alfarb, Alginet, Antella, L’Énova i Benimuslem.

Durant l’assemblea, la vicepresidenta Enguix va subratllar l’augment de les ajudes per a la lluita contra la violència de gènere, passant de 600.000 euros a 1.040.000 euros, amb una possibilitat d’ampliació de fins a 460.000 euros. Aquestes ajudes s’ofereixen als ajuntaments, mancomunitats i consorcis que integren la Xarxa per al finançament de projectes locals contra la violència masclista.

La jornada també va ser l’escenari per a l’exposició de bones pràctiques per part de responsables locals. En aquest sentit, la regidora d’Igualtat de Sueca, Roser Viñoles, va destacar la importància de les subvencions per a mantenir activitats i crear una comunitat educativa implicada en la igualtat. Sueca ha desenvolupat múltiples iniciatives en matèria de sensibilització, com tallers de nova masculinitat en col·laboració amb les associacions esportives, i la creació de la primera associació feminista de la Ribera Baixa, coneguda com ‘Akelarre’.

Des de Carcaixent, l’agent d’Igualtat, Carmen Juan, va compartir les reflexions sobre la importància de centrar-se en les necessitats reals de les víctimes de violència de gènere i la necessitat de reforçar la coordinació entre administracions per proporcionar més recursos. A més, va destacar el treball realitzat per identificar i oferir suport a dones vulnerables en situacions de prostitució i altres formes de violència.

L’assemblea va acabar amb un reconeixement a la feina de tots els municipis i mancomunitats involucrats, amb la vicepresidenta Enguix destacant que la Xarxa no és només una declaració institucional, sinó una acció real que construeix una comunitat unida contra la violència masclista.

Els programes subvencionables per part de la Diputació inclouen iniciatives de prevenció, detecció i lluita contra la violència de gènere, coeducació en la comunitat educativa, i formació especialitzada per al personal tècnic, polític i de serveis socials dels ajuntaments. També es poden finançar campanyes de sensibilització i altres activitats vinculades als plans d’Igualtat locals i plans estratègics per a la dona en el sistema rural valencià.

Amb aquest reforç de la Xarxa, la Diputació de València continua consolidant-se com un element fonamental en la construcció d’una societat més igualitària i segura per a les dones.