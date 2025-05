Llum verda a una nova edició del Projecte Emys després d’haver censat més d’un centenar i mig de tortugues autòctones

La catorzena edició del Projecte Emys, impulsada per Acció Ecologista-Agró, va censar 156 tortugues autòctones entre abril i octubre de 2024, gràcies a la participació de 516 voluntaris en 14 zones humides del País Valencià.

Alhora, es van retirar 225 tortugues exòtiques invasores, majoritàriament Trachemys scripta, destacant els 174 exemplars capturats a la Marjal d’Almenara. També es van trobar 84 nius d’aquesta espècie, dels quals el 82% estaven depredats.

El projecte inclou accions de reintroducció d’espècies autòctones, activitats de formació i tallers escolars, així com accions conjuntes amb tècnics de la Generalitat per rescatar i reubicar tortugues desplaçades per la DANA.

Amb un gran suport institucional i associatiu, la quinzena edició del projecte ja ha començat l’abril de 2025 i continua amb activitats previstes al maig.