Mazón reforça el lideratge de la Comunitat en digitalització, cultura i indústria aeroespacial

El Consell impulsa la inclusió laboral de persones amb discapacitat, reclama més suport estatal per al sector cultural afectat per la riuada i consolida la indústria aeroespacial com a motor estratègic de desenvolupament

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reafirmat hui el compromís del Consell amb el desenvolupament social, digital i tecnològic de la Comunitat Valenciana mitjançant tres línies d’acció destacades



El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reafirmat hui el compromís del Consell amb el desenvolupament social, digital i tecnològic de la Comunitat Valenciana mitjançant tres línies d’acció destacades: la inclusió laboral de persones amb discapacitat, el suport al sector cultural després de les greus inundacions d’octubre i el reforç del lideratge valencià en la indústria aeroespacial.

Durant la presentació del programa ‘Por Talento Digital’ de la Fundació ONCE, Mazón ha subratllat que la formació tecnològica i digital és clau per millorar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat. La iniciativa, que ja ha format més de 27.000 persones, compta ara amb un espai a València per facilitar l’aprenentatge i reduir la bretxa digital.

En paral·lel, la secretària autonòmica de Cultura, Pilar Tébar, ha reclamat al Ministeri de Cultura que no oblide la Comunitat Valenciana i col·labore amb més recursos en la recuperació del teixit cultural arrasat per les inundacions del 29 d’octubre. Tot i les ajudes autonòmiques de 6 milions d’euros, continua pendent la resposta estatal a la proposta d’un bo cultural de 15 milions. Tébar també ha denunciat la falta de mesures fiscals i ajudes a sectors com el musical, escènic o audiovisual.

D’altra banda, Mazón ha inaugurat les noves instal·lacions de ICEYE a Paterna, on ha anunciat que la Generalitat està ultimant un Pla Estratègic Aeroespacial i que prioritzarà 21 projectes d’innovació per enfortir aquesta indústria. Ha destacat que empreses com PLD Space, ICEYE o la presència de la ESA a Castelló confirmen el paper estratègic de la Comunitat. A més, ha valorat el suport d’ICEYE després de les riuades, facilitant imatges per satèl·lit per avaluar danys.

Finalment, el president ha reiterat que la Comunitat és una “terra d’oportunitats”, amb més de 10.000 milions d’euros d’inversió captats en els últims dos anys i 40.000 llocs de treball creats, gràcies a polítiques com la simplificació administrativa, la seguretat jurídica i els incentius fiscals.