Agricultura actua en 335 camins rurals de València i Castelló afectats per les pluges i les riuades

El Consell destina 30 milions d’euros per recuperar la infraestructura rural i garantir l’accés a les explotacions agràries



La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca està treballant en la reparació de 335 camins rurals danyats per les riuades i les fortes pluges en les províncies de València i Castelló. Les actuacions s’estan duent a terme en 60 municipis: 47 de València i 13 de Castelló.

Segons el conseller Miguel Barrachina, estes obres “no sols responen de manera immediata als danys ocasionats, sinó que formen part d’un pla continu per millorar la infraestructura rural i assegurar un accés segur a les explotacions agrícoles”.

La inversió total destinada és de 30 milions d’euros, amb l’objectiu de restablir la connectivitat rural i garantir la seguretat de les zones agrícoles afectades. Barrachina ha destacat que “el Consell de Carlos Mazón continuarà recolzant el sector agrari amb accions concretes i inversions efectives”.

Intervencions destacades a Cheste i comarques adjacents

El conseller ha visitat hui el municipi de Cheste, on s’estan realitzant obres de recuperació en quatre camins rurals, amb una inversió de 320.000 euros. Un dels camins ja ha estat completament recuperat i els altres tres estan en fase avançada.

En les comarques de la Foia de Bunyol, Els Serrans i el Camp de Túria, es duen a terme 41 actuacions en 13 municipis, amb 27 ja completades. La inversió global en esta zona ascendeix a 5.425.000 euros.

Obres d’emergència en barrancs urbans

D’altra banda, la Conselleria ha adjudicat sis contractes d’obres d’emergència per reparar els encauçaments urbans afectats per les riuades. En concret, en el barranc del Poyo, al seu pas per Cheste, es duran a terme treballs de protecció del llit i el talús mitjançant escollera, amb una inversió de 2.358.358 euros.

Ajudes a les comunitats de regants

El municipi de Cheste ha rebut també 275.970 euros en ajudes destinades a quatre comunitats de regants: