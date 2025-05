El conclave per a triar el successor del Papa Francesc entra en el seu segon dia

Cap cardenal ha aconseguit els dos terços necessaris en la primera jornada de votació



El conclave per a elegir el pròxim papa continua aquest dijous el seu curs després que la primera jornada finalitzara sense resultats concloents

La fumata negra que va emergir de la Capella Sixtina a les 21.00 hores (19.00 GMT) del dimecres va confirmar que cap candidat ha obtingut els 89 vots mínims requerits sobre els 133 cardenals electors per ser escollit pontífex.

Des de primera hora del matí d’aquest dijous, els cardenals han reprès el procés. A les 7.45 hores (05.45 GMT), han eixit de la residència de Santa Marta, on es troben allotjats en aïllament, per dirigir-se a la Capella Paulina, situada a prop d’un quilòmetre. Allí han concelebrat la missa abans de tornar a entrar a la Capella Sixtina, al voltant de les 9.30 hores (07.30 GMT).

Segons estableix la Constitució Apostòlica Universi Dominici Gregis, durant els tres primers dies de conclave es duen a terme dues votacions al matí i dues a la vesprada, amb les seues corresponents fumates.

Les senyals de fum estan previstes cap al migdia (12.00 h local / 10.00 GMT) i per la vesprada al voltant de les 19.00 h (17.00 GMT). No obstant això, si una de les votacions matinals arriba a un resultat concloent, és a dir, si un cardenal aconsegueix els 89 vots, la fumata blanca podria aparéixer abans, cap a les 11.00 h (09.00 GMT), sense cremar les paperetes de la segona votació. Una situació similar podria produir-se per la vesprada, amb fumata blanca anticipada a les 17.00 h (15.00 GMT).