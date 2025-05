Incompliment del contracte de les obres del IES Rei en Jaume per la paral·lització de l’empresa d’obres

Incertessa és el que viu ara mateixa el IES Rei En Jaume d’Alzira, davant la paralització de les obres del nou Institut Rei en Jaume, la construcció del qual forma part del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

Segons han informat, l’empresa adjudicatària Vialterra Infraestructures ha retirat les grues i cessat la seua activitat en l’obra, la qual cosa indica una interrupció total dels treballs.

El regidor ha insistit repetidament que la detenció unilateral de les obres representa un incompliment del contracte i podria implicar sancions. L’’ajuntament actuarà amb determinació i suport legal, per la qual cosa s’estan analitzant totes les vessants disponibles per a reprendre els treballs com més prompte millor. Entre les sancions contemplades, s’estudia la possibilitat d’imposar multes diàries de fins a 6.000 euros.

Desde l’ajuntament al·leguen per reunir-se amb les parts impilicades amb la finalitat de reprendre la construcció, davant una problema que afecta de manera per igual a la comunitat educativa.

Desde L’IES afirmen que els centre amb més de 70 anys desde qie va ser construït, es troba en una situació lamentable.

Desde l’Ampa del centre, pensen mobilitzar-se per tal de que aquest problema acabe el més prompte possible i els alumnes puguen gaudir d’unes noves instal·lacions, després d’haver unes reparacions que s’estaven retardant amb motiu de l’arribada de les noves obres.

L’Ajuntament d’Alzira seguirà estudiant totes les mesures possibles per tal que el projecte vaja endavant el més prompte possible.