Robert Francis Prevost, elegit nou Papa amb el nom de Lleó XIV

El cardenal nord-americà Robert Francis Prevost ha sigut elegit aquest dijous com a 267é Papa de l’Església Catòlica, després de concloure un conclave àgil i històric, caracteritzat per la seua gran diversitat cultural.

El nou pontífex adoptarà el nom de Lleó XIV, en homenatge als seus predecessors i com a símbol de renovació i continuïtat.

Amb 89 vots favorables, just els dos terços necessaris, Prevost ha sigut proclamat successor del Papa Francesc en només quatre votacions, un procés comparable en rapidesa al que va portar a l’elecció de Benet XVI en 2005.

La fumata blanca ha sigut el senyal que ha anunciat al món la decisió dels cardenals, provocant l’esclat d’aplaudiments i repics de campanes a la plaça de Sant Pere, plena de fidels i periodistes.

El protodiaca, Dominique François Joseph Mamberti, ha sigut l’encarregat d’anunciar al món la gran notícia des del balcó de la Basílica de Sant Pere amb la tradicional fórmula en llatí:

“Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”

(“Us anuncie una gran alegria: tenim Papa!”).

Una nova etapa per a l’Església

L’elecció de Prevost, conegut pel seu perfil conciliador, el seu compromís amb la justícia social i la seua experiència com a missioner i bisbe en països llatinoamericans, marca l’inici d’una nova etapa per a l’Església. La seua trajectòria destaca per una clara aposta pel diàleg intercultural, la transparència institucional i la defensa dels drets humans, aspectes que podrien marcar el rumb del seu pontificat.

Prevost, nascut a Chicago l’any 1955, és membre de l’Orde de Sant Agustí i, fins ara, prefecte del Dicasteri per als Bisbes. Amb una sòlida formació en filosofia, teologia i dret canònic, ha sigut una figura clau dins la cúria vaticana en els últims anys.

En les pròximes hores, el nou Papa Lleó XIV es dirigirà per primera vegada al món des del balcó central del Vaticà per oferir la benedicció “Urbi et Orbi”, iniciant així oficialment el seu ministeri petrí.