Compromís Alzira proposa una esmena als Pressupostos de la Generalitat Valenciana per tal de restablir el Servei de Cirurgia Cardíaca

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, i el diputat de Compromís, Carles Esteve, han presentat en roda de premsa les esmenes que s’han traslladat des d’Alzira al grup parlamentari.



Segons ha assenyalat Domínguez, aquestes propostes es plantegen amb l’objectiu que Alzira i la comarca de la Ribera compten amb millors oportunitats tant en el present com de cara al futur. També ha hagut espai per detallar el procés de pressupostos.

Per part de Compromís, pel que fa a l’àmbit sanitari, també es sol·licita la incorporació de més professionals sanitaris, com ara infermeres escolars, nutricionistes i psicòlogues clíniques, per fer front a la manca de personal.

Pel que fa a l’habitatge, entre les esmenes als pressupostos, s’inclou la construcció de la residència per a Adispac i la rehabilitació dels edificis de la plaça Ribera, al barri de l’Alquerieta, després que l’empresa adjudicatària abandonara el projecte. A més, es reclama a la Generalitat que actue en relació amb les 78 vivendes del bloc de Tulell, propietat de la Sareb, ja siga assumint-ne la gestió o bé adquirint l’immoble per tal de donar-li un ús social.

En aquest escenari, Compromís ha registrat un total de 1.000 esmenes, tot i ser conscients que moltes d’elles no seran aprovades.