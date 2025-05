La pedra arrasa més de 10.000 hectàrees i causa pèrdues de més de 4 milions d’euros

Les tempestes acompanyades de graníssol d’ahir, dijous, van provocar danys importants en prop de 10.000 hectàrees de cultiu en diverses comarques de València i Castelló, amb unes pèrdues que podrien superar els 4 milions d’euros.

Les zones més afectades van ser el Camp de Túria, La Serrania, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés, Utiel-Requena, a València, i la Plana Baixa a Castelló.

Les pèrdues afecten cultius molt diversos, incloent cereal, ametlers, olivar, hortalisses, cítrics, caqui, fruiters i vinya. Els majors danys es concentren a les comarques de la Serrania (especialment Pedralba i El Villar) i la Vall d’Albaida (amb localitats com Aielo de Malferit, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Carrícola, Guadasséquies, L’Olleria, Llutxent, Otos i la Pobla del Duc).

El graníssol ha tingut un impacte greu, especialment sobre la fruita de pinyol, provocant marques que, en fruita gairebé a punt de recol·lecció, han provocat podridura i cracking. En els cítrics, s’han produït marques que podrien fer caure el fruit o deixar-lo no comercialitzable. En els ametlers, el graníssol ha deixat les ametles marcades i es preveu una reducció en el seu calibre i qualitat, a més de la caiguda de part de la collita.

Els danys al caqui i a la vinya encara s’estan avaluant, però ja es poden observar afectacions en els fruits i brots tendres. Les hortalisses han patit molt, ja que són cultius molt sensibles, i l’olivar es veurà afectat després d’una bona floració prevista per a enguany.

LA UNIÓ Llauradora ha sol·licitat agilitar les peritacions a Agroseguro i proposa una sèrie d’ajudes i mesures fiscals, incloent la condonació de l’IBI per a les parcel·les afectades, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social, i préstecs subvencionats per a ajudar els afectats. També es reclamen ajudes per a les cooperatives comercialitzadores que han patit danys.

Pel que fa a les altres zones on no va caure pedra, les pluges han sigut beneficioses per als cultius, amb un estalvi de reg i una recàrrega de reserves hídriques, així com la regeneració de pastures i basses per a la ramaderia.