Alzira presenta la Ruta de Jaume I en la Setmana del Dia Internacional del Museu

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, el pròxim 18 de maig, Alzira presenta un programa d’activitats relacionades amb el Museu Municipal.

Baix el lema “El futur dels museus en comunitats en constant canvi”, la regidoria de Patrimoni històric convida a la ciutadania a reimaginar el paper dels museus com a connectors essencials, innovadors i guardians de la identitat cultural.

Entre les activitats, que tindran lloc del 13 al 17 de maig, presentació del projecte ‘REFRESH! Adaptem-nos al canvi climàtic amb illes fresques!’, conferències ‘La intel·ligència artificial entra als museus’ i ‘Sostenibilitat Museus KM0’, visita guiada a l’exposició del mateix nom i rutes gratuïtes ‘Caminant amb Jaume I’.

Com a novetat, cal destacar que s’ha treballat en col·laboració amb el departament d’Educació, infància i cooperació oferint tallers didàctics per a escolars, amb l’objectiu d’apropar l’alumnat al món tradicional de la taronja i al seu procés de producció en els segles XIX i XX. D’altra banda, l’Ajuntament comença els actes per a commemorar el 750 aniversari de la mort de Jaume I a Alzira i que se celebrarà al 2026.